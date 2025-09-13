ثقافة الشرقية تبدأ عرض نهاية فاوست ضمن مهرجان 500 ليلة مسرحية| صور

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى مشيراً إلى الدور الهام الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

وأشار أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي و مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى استضافة قصر ثقافة الزقازيق العرض المسرحي "نهاية فاوست"، ضمن فعاليات مهرجان "500 ليلة مسرحية"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة، حيث يمثل العرض تجربة غير نمطية على مستوى الدراما والصورة، حيث كان الجمهور جزءاً من السينوغرافيا ومشاركاً في بعض المشاهد، مؤكداً أن نجاح التجربة يعود إلى إخلاص فريق العمل وجهودهم في تجاوز صعوبة هذا النص الكلاسيكي و هذا العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، و تحت إشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي .

وأضاف مدير عام فرع ثقافة الشرقية أنه وسط إقبال كبير تابع الحضور ختام فعاليات ملتقى الشرق للفرق الفنية في دورته الثانية، والذي نظمه فرع ثقافة الشرقية بعروض فنية متنوعة تضمنت الفعاليات ورشة رسم للأطفال للفنانة زينب فريد، ثم عرضاً لفرقة الشرقية للأراجوز بقيادة مهدي السيد، تلاه استعراضات لفرقة "موهوبين" بفرع ثقافة الشرقية تدريب الكابتن أحمد ماهر، شملت فقرات فنية منها: "يا حلوه ضمي الغلة"، "السبوع"، و"انتباه".

وقدمت فرقة "القلب الصافي" للمخرج محمد بركات استعراضات متنوعة منها "الملك لله"، "الفرح"، "السبوع"، و"الصعيدي"، تدريب مروة عبد النبي وعبير صلاح ويستمر عرضه مجانا بقصر ثقافة الزقازيق حتى 17 سبتمبر الجاري.