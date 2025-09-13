شئون البيئة بالشرقية تنفذ 18حملة مفاجئة لفحص عودام السيارات

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن جودة الهواء هي إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لإرتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الإقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة ، لافتاً إلى اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

في سياق متصل اوضح الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية ،قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ (18) حملة تفتيشية مفاجئة خلال شهر سبتمبر الجارى ،لفحص عوادم السيارات لبيان مدى توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة المصرى ،وذلك بمركز الزقازيق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية ، حيث تم خلالها فحص عادم عدد (1649) سيارة تعمل بالبنزين والسولار وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الإنبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة،واسفر الفحص المفاجئ على ضبط (26) سيارات تعمل بالبنزين و(75) سيارة تعمل بالسولار مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة ، وتم تحرير محاضر جنح بيئية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.