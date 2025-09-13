قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، إلى المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك في إطار متابعة سير الأعمال في مختلف المشروعات الجاري تنفيذها حاليا لتطوير هذه المنطقة؛ وذلك في ظل استعدادات افتتاح المتحف في أول نوفمبر المقبل رسميا.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء اليوم كل من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جولتنا التفقدية اليوم تأتي في إطار الحرص الشديد على متابعة سير الأعمال الجارية في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير على أرض الواقع، ودفع العمل بها بصورة مكثفة؛ مع قرب موعد الافتتاح الرسمي لهذا الصرح الحضاري الكبير، وذلك بالتوازي مع المتابعة الدورية لمختلف الاستعدادات اللوجستية والترتيبات الجارية لفعاليات الاحتفالية الكبرى التي ستنظمها الدولة المصرية لهذا الحدث العالمي المهم.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه عقد اجتماعا، يوم الخميس الماضي، مع الوزراء والمسئولين المعنيين عن احتفالية افتتاح المتحف، لمتابعة هذه الاستعدادات، واليوم نشاهد من موقع الأعمال حجم ما تم تنفيذه من مشروعات بالمنطقة المحيطة وجميع الطرق المؤدية إلى المتحف، حتى تكتمل الصورة الحضارية في إخراج مشهد مهيب يعبر عن الحضارة المصرية القديمة وروعتها أمام العالم أجمع.