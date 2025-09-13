قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارة لندن
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
معرض أثينا للكتاب.. كتب وندوات تحيي روح اليونان القديمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من معرض الكتاب الدولي في أثينا بساحة «بيديوتو أريوس» وسط العاصمة، وسط حضور رسمي رفيع ومشاركة كبيرة من المؤلفين والناشرين والمؤسسات الثقافية من داخل وخارج اليونان. 

يحمل المعرض هذا العام شعار «الطفل وحب القراءة – اكتشف العالم مع كتاب»، في رسالة تهدف إلى ترسيخ حب الثقافة والمعرفة لدى الأطفال.

حضور رئاسي وكلمة تؤكد دور الكتاب كجسر للمعرفة

شهد افتتاح المعرض حضور رئيس دولة اليونان كونستانتينوس تاسولاس، الذي تابع الكلمة الافتتاحية لرئيس اتحاد الناشرين اليونانيين، حيث أكد فيها أن المعرض لا يُعد مجرد فعالية ثقافية، بل نافذة على عوالم جديدة للقارئ، مشددًا على أن الكتاب يظل الجسر الأرسخ نحو المعرفة والإبداع.

ندوات علمية وأنشطة تربوية تُعيد إحياء تراث الإغريق

تضمنت الفعاليات ندوة علمية كبرى بالشراكة مع البرلمان اليوناني حول «مقدونيا في الحياة البرلمانية»، إلى جانب تخصيص مساحات واسعة للأنشطة التفاعلية والتعليمية للأطفال، بالتعاون مع متحف التكنولوجيا اليوناني القديم، حيث أتيحت الفرصة لاكتشاف ألعاب وابتكارات الإغريق القدماء.

ناقشت جلسات المعرض تطور فن الكوميكس في اليونان، كما تناولت الندوات دور الأدب البوليسي في مناقشة قضايا العدالة والأخلاق، إضافة إلى موائد مستديرة سلطت الضوء على أهمية المكتبات المدرسية والقراءة المبكرة في تشكيل وعي الأجيال.

لم تغب الفنون عن المعرض، حيث استمتع الحضور بـأمسيات موسيقية تعيد تقديم التراث اليوناني، إلى جانب عروض مسرحية موجهة للأطفال مستوحاة من مسرح الظل التقليدي، ما يعكس التوازن بين الترفيه والثقافة في البرنامج العام للمعرض.

معرض الكتاب الدولي أثينا دولة اليونان كونستانتينوس تاسولاس

