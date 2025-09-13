معرض أثينا للكتاب.. كتب وندوات تحيي روح اليونان القديمة

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من معرض الكتاب الدولي في أثينا بساحة «بيديوتو أريوس» وسط العاصمة، وسط حضور رسمي رفيع ومشاركة كبيرة من المؤلفين والناشرين والمؤسسات الثقافية من داخل وخارج اليونان.

يحمل المعرض هذا العام شعار «الطفل وحب القراءة – اكتشف العالم مع كتاب»، في رسالة تهدف إلى ترسيخ حب الثقافة والمعرفة لدى الأطفال.

حضور رئاسي وكلمة تؤكد دور الكتاب كجسر للمعرفة

شهد افتتاح المعرض حضور رئيس دولة اليونان كونستانتينوس تاسولاس، الذي تابع الكلمة الافتتاحية لرئيس اتحاد الناشرين اليونانيين، حيث أكد فيها أن المعرض لا يُعد مجرد فعالية ثقافية، بل نافذة على عوالم جديدة للقارئ، مشددًا على أن الكتاب يظل الجسر الأرسخ نحو المعرفة والإبداع.

ندوات علمية وأنشطة تربوية تُعيد إحياء تراث الإغريق

تضمنت الفعاليات ندوة علمية كبرى بالشراكة مع البرلمان اليوناني حول «مقدونيا في الحياة البرلمانية»، إلى جانب تخصيص مساحات واسعة للأنشطة التفاعلية والتعليمية للأطفال، بالتعاون مع متحف التكنولوجيا اليوناني القديم، حيث أتيحت الفرصة لاكتشاف ألعاب وابتكارات الإغريق القدماء.

ناقشت جلسات المعرض تطور فن الكوميكس في اليونان، كما تناولت الندوات دور الأدب البوليسي في مناقشة قضايا العدالة والأخلاق، إضافة إلى موائد مستديرة سلطت الضوء على أهمية المكتبات المدرسية والقراءة المبكرة في تشكيل وعي الأجيال.

لم تغب الفنون عن المعرض، حيث استمتع الحضور بـأمسيات موسيقية تعيد تقديم التراث اليوناني، إلى جانب عروض مسرحية موجهة للأطفال مستوحاة من مسرح الظل التقليدي، ما يعكس التوازن بين الترفيه والثقافة في البرنامج العام للمعرض.