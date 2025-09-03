جزيرة أندروس جوهرة مخفية في اليونان.. فيديو

أكد عبدالستار بركات، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أثينا، أن جزيرة أندروس برزت مؤخرًا كخيار سياحي مميز في اليونان، بعيدًا عن الصخب والازدحام الذي تشهده جزر مثل «سانتوريني»، مشيرا إلى أن الصحف المحلية والأجنبية وصفت أندروس بـ«الجوهرة المخفية» لما تتمتع به من طبيعة متنوعة وثراء ثقافي أصيل، مع سهولة الوصول إليها عبر رحلة قصيرة بالعبّارة من ميناء رافينا.

وأضاف «بركات»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الجزيرة لا تقتصر على شواطئها الكريستالية، بل تضم جبالًا مكسوة بالخضرة ووديانًا خصبة، إضافة إلى مدن وقرى تحمل طابعًا خاصًا، لافتا إلى أن ميناء جافريو يمثل البوابة الرئيسية للجزيرة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى ما تحتويه الجزيرة من كنوز طبيعية فريدة، مثل كهف «بورس» الذي يحافظ على درجة حرارة ثابتة تبلغ 17 درجة مئوية على مدار العام، ويضم تكوينات جيولوجية تعود إلى 3 ملايين سنة، موضحا أن أندروس تتميز بشبكة من المسارات الجبلية الممهدة التي تجذب عشاق رياضة المشي والتسلق، فضلًا عن ارتباط سكانها تاريخيًا بالبحر والملاحة والتجارة البحرية، وهو ما منحها طابعًا ثقافيًا غنيًا.