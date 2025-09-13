إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر "٥٥٠ مم" بأبو حماد

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة حل أي مشكلات طارئه والتواصل الدائم مع المواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى وتحسين الخدمات المقدمة إليهم في كافه القطاعات الخدمية.

وفي هذا الإطار توجهت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ابوحماد برئاسة المهندس سامي معجل رئيس المركز بالتنسيق مع مسئولي شركة مياة الشرب والصرف الصحى إلى شارع بورسعيد بالمدينة والبدء فوراً في أعمال الإصلاح للكسر المفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر "٥٥٠ مم"،حيث تم فصل المياه عن المنازل لحين الإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن،واعاده ضخ المياه مرة أخرى لمنازل الأهالي فضلاً عن شفط تراكمات المياه من الشارع،وفتحه أمام حركة السيارات والمارة وعودة الحياة الي طبيعتها.

قدم الأهالي الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للمتابعة السريعة لأي مشاكل طارئه والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.