80 ألف جنيه فرق السعر.. حقيقة زيادة أسعار الحج السياحي 2026

مع بداية العد التنازلي لموسم الحج لعام 2026م / 1447 هـ، بدأ آلاف المواطنين في الاستعداد لأداء المناسك، وسط اهتمام متزايد بالتفاصيل المتعلقة بـ أسعار الحج السياحي، وبرامج الشركات، ومواعيد التسجيل.

وشهدت الفترة الحالية فتح باب التقدم المبكر من قبل شركات السياحة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الموسم المقبل بشكل أفضل وتفادي سلبيات الأعوام السابقة.

أسعار الحج السياحي 2026.. استقرار مع خيارات إضافية

كشف إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أن أسعار الحج السياحي لعام 2026 ستكون مماثلة للعام الماضي دون زيادات كبيرة، مؤكدًا أن الجديد هذا الموسم هو طرح باقات "5 نجوم" للراغبين في الرفاهية، مع زيادة تصل إلى 80 ألف جنيه عن الأسعار العادية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، برنامج “ بلدنا اليوم” إلى أن هناك عروضًا اقتصادية متاحة ستساهم في إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من المواطنين، مما يؤدي إلى انخفاض نسبي في متوسط تكلفة رحلات الحج.

رحلات العمرة.. انخفاض متوقع في الأسعار بدءًا من أكتوبر

أوضح عبد العال أن أسعار العمرة شهدت ارتفاعًا في شهري أغسطس وسبتمبر، بسبب الضغط على رحلات الطيران وعودة المدرسين والرحلات السياسية، إلا أنه توقع انخفاضًا في الأسعار مع استقرار حركة الطيران بداية من شهر أكتوبر.

التقديم للحج السياحي مستمر حتى نهاية سبتمبر

أعلنت غرفة شركات السياحة عن بدء تلقي طلبات الراغبين في الحج السياحي 2026 لدى الشركات المعتمدة، مؤكدة أن باب التقديم سيظل مفتوحًا حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ودعت الغرفة المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها الرسمية وعدم التعامل مع السماسرة أو الوسطاء لضمان حقوقهم وسلامتهم.

ضوابط جديدة لضمان موسم حج آمن ومنظم

تعمل وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع اللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة الشركات على إعداد ضوابط الحج السياحي لهذا الموسم، والتي ستشمل كافة الإجراءات المنظمة بدءًا من التسجيل وحتى عودة الحجاج.

وقد أعدت لجنة السياحة الدينية تقريرًا شاملاً حول مقترحات الشركات، وأبرز الإيجابيات والسلبيات في موسم الحج الماضي، بهدف تطوير آليات العمل وتحقيق موسم أكثر نجاحًا وتنظيمًا.