قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل الانتخابات أكتوبر المقبل..وزير الخارجية يستقبل مرشح مصر لرئاسة اليونسكو
ابنة لطفى لبيب تحيي ذكرى أربعين والدها بكنيسة يوسف النجار .. شاهد
عملان يدخلانك الجنة ويبعدان بينك وبين النار.. احرص على فعلهما
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

80 ألف جنيه فرق السعر.. حقيقة زيادة أسعار الحج السياحي 2026

أسعار الحج
أسعار الحج
منار عبد العظيم

مع بداية العد التنازلي لموسم الحج لعام 2026م / 1447 هـ، بدأ آلاف المواطنين في الاستعداد لأداء المناسك، وسط اهتمام متزايد بالتفاصيل المتعلقة بـ أسعار الحج السياحي، وبرامج الشركات، ومواعيد التسجيل.

 وشهدت الفترة الحالية فتح باب التقدم المبكر من قبل شركات السياحة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الموسم المقبل بشكل أفضل وتفادي سلبيات الأعوام السابقة.

 أسعار الحج السياحي 2026.. استقرار مع خيارات إضافية

كشف إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أن أسعار الحج السياحي لعام 2026 ستكون مماثلة للعام الماضي دون زيادات كبيرة، مؤكدًا أن الجديد هذا الموسم هو طرح باقات "5 نجوم" للراغبين في الرفاهية، مع زيادة تصل إلى 80 ألف جنيه عن الأسعار العادية.

وأشار  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، برنامج “ بلدنا اليوم” إلى أن هناك عروضًا اقتصادية متاحة ستساهم في إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من المواطنين، مما يؤدي إلى انخفاض نسبي في متوسط تكلفة رحلات الحج.

 رحلات العمرة.. انخفاض متوقع في الأسعار بدءًا من أكتوبر

أوضح عبد العال أن أسعار العمرة شهدت ارتفاعًا في شهري أغسطس وسبتمبر، بسبب الضغط على رحلات الطيران وعودة المدرسين والرحلات السياسية، إلا أنه توقع انخفاضًا في الأسعار مع استقرار حركة الطيران بداية من شهر أكتوبر.

 التقديم للحج السياحي مستمر حتى نهاية سبتمبر

أعلنت غرفة شركات السياحة عن بدء تلقي طلبات الراغبين في الحج السياحي 2026 لدى الشركات المعتمدة، مؤكدة أن باب التقديم سيظل مفتوحًا حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ودعت الغرفة المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها الرسمية وعدم التعامل مع السماسرة أو الوسطاء لضمان حقوقهم وسلامتهم.

 ضوابط جديدة لضمان موسم حج آمن ومنظم

تعمل وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع اللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة الشركات على إعداد ضوابط الحج السياحي لهذا الموسم، والتي ستشمل كافة الإجراءات المنظمة بدءًا من التسجيل وحتى عودة الحجاج.

وقد أعدت لجنة السياحة الدينية تقريرًا شاملاً حول مقترحات الشركات، وأبرز الإيجابيات والسلبيات في موسم الحج الماضي، بهدف تطوير آليات العمل وتحقيق موسم أكثر نجاحًا وتنظيمًا.

موسم الحج لعام 2026م أسعار الحج السياحي شركات السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الفراخ والبيض

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

ترشيحاتنا

محمد صلاح

محمد صلاح يخطف الأضواء في أحدث ظهور.. شاهد

الزمالك

خوان ألفينا يقود الهجوم.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري في الدوري

اشرف صبحي

أبو حسين يؤكد ثقة اتحاد الكرة في منتخب 20 سنة

بالصور

ثقافة الشرقية تبدأ عرض نهاية فاوست ضمن مهرجان 500 ليلة مسرحية| صور

قصر ثقافة الشرقية
قصر ثقافة الشرقية
قصر ثقافة الشرقية

شئون البيئة بالشرقية تنفذ 18حملة مفاجئة لفحص عودام السيارات

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

صحة الشرقية تنفذ 54 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي الكامل لسيارات ذوي الإعاقة

سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد