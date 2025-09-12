بحجة السفر للعمل بالخارج.. سقوط أصحاب 6 شركات بتهمة النصب

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على القائمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج بالغربية.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، قيام 6 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الغربية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات 4 أشخاص وسيدتين لـ2 منهم معلومات جنائية.

عثر بحوزة المتهمين على جوازات سفر وطلبات توظيف وإقرارات وعقود اتفاق عمل بالخارج وهمية وإعلانات خاصة بالشركات و11 هاتف محمول و6 أجهزة حاسب آلي ووحدة معالجة بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.