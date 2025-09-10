قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟
فن وثقافة

ريهام حجاج تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ميرنا محمود

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ريهام حجاج بإطلالة لافته خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الازرق، من الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها. 


أحدث أعمال ريهام حجاج 
تقوم  الفنانة ريهام حجاج  في مسلسل "أثينا" بدور صحفية تخترق عالما غريبا وتناقش العديد من القضايا المهمة.

في بداية أحداث المسلسل تتقاعد ريهام حجاج من مهنة المراسلة الحربية بسبب إصابة تلحق بها، فتوجه نشاطها للأزمات المحلية، ومن هنا تدخل عالم يتسم بالغموض والخطورة وهو “الدار ويب”.

يركز المسلسل على تأثير الحروب النفسية على الشباب والميل للتخلص من الحياة بسبب الضغوط وضرورة مواجهة الأفكار السلبية.
فريق عمل مسلسل أثينا: 
يشارك في بطولة مسلسل أثينا عدد من الفنانين أبرزهم بجانب ريهام حجاج وهم سوسن بدر، وأحمد مجدي، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي، ونبيل عيسى.

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، والذان تتعاون معهما ريهام حجاج لأول مرة، بعد أن اعتادت خلال السنوات الماضية التعاون مع كل من المخرج سامح عبد العزيز وأيمن سلامة.

ريهام حجاج صورر ريهام حجاج اطلالات ريهام حجاج

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

طريقة عمل البط المحمر المسلوق بشكل سهل وسريع

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة بديل مثالي للسناك الجاهز فى 15دقيقة

مبلغ صادم.. سعر توب بسمة بوسيل يثير الجدل

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

