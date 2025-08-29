ريهام حجاج برفقة مجدي يعقوب من الساحل الشمالي

شاركت الفنانة ريهام حجاج، جمهورها، صورة جديدة من الساحل الشمالي، عبر خاصية “ستوري” حسابها الخاص على “إنستجرام”.

وظهرت ريهام حجاج برفقة الدكتور مجدي يعقوب، خلال لقائهما في الساحل الشمالي، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.



أحدث أعمال ريهام حجاج

تؤدي الفنانة ريهام حجاج، دور صحفية، في مسلسل "أثينا"، تخترق عالما غريبا، وتناقش العديد من القضايا المهمة.

وفي بداية أحداث المسلسل تتقاعد ريهام حجاج من مهنة المراسلة الحربية؛ بسبب إصابة تلحق بها، فتوجه نشاطها للأزمات المحلية، ومن هنا تدخل عالم يتسم بالغموض والخطورة وهو “الدارك ويب”.

يركز المسلسل على تأثير الحروب النفسية على الشباب والميل للتخلص من الحياة بسبب الضغوط وضرورة مواجهة الأفكار السلبية.

فريق عمل مسلسل أثينا:

يشارك في بطولة مسلسل أثينا عدد من الفنانين، أبرزهم بجانب ريهام حجاج، وهم سوسن بدر، أحمد مجدي، محمود قابيل، سلوى محمد علي، نبيل عيسى.

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، واللذان تتعاون معهما ريهام حجاج لأول مرة، بعد أن اعتادت خلال السنوات الماضية التعاون مع كل من المخرج سامح عبد العزيز وأيمن سلامة.