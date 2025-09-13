قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة المتخصصة في الكهرباء

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن إضافة مدارس جديدة في قطاع الكهرباء ، وذلك في إطار خطوات جديدة تخطوها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت قيادة السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف تخصصاتها بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية، بما يفتح أمام الطلاب آفاقًا واسعة لاكتساب مهارات عملية متقدمة تواكب احتياجات سوق العمل

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : يأتي إطلاق هذه المدارس بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافتا بإيطاليا، حيث تضم:

- مجموعة مدارس الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية.

- مجموعة مدارس الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية بأسيوط.

- مجموعة مدارس الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية بالإسماعيلية.

- مجموعة مدارس الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة – حلوان.

- مجموعة مدارس الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة – السيدة زينب.

رابط التقديم 

وتنوه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس التقديم عن طريق التسجيل خلال أسبوع من اليوم عبر الرابط التالي:

https://dualedu.moe.gov.eg/ 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كما يمكن الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية الأزهريّة والطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة العام الماضي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والطلاب المصريين العائدين من الخارج والطلاب الوافدين (الأجانب)، التسجيل عبر الرابط:

‏https://forms.gle/6vXeQLbhYgiwaEiq9 

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  أن هذا التوجه يكتمل من خلال الشراكات الفعّالة بما يفتح أمام الطلاب آفاقًا واسعة لاكتساب مهارات عملية متقدمة تواكب احتياجات سوق العمل في المجالات المختلفة، ليصبحوا قادرين على قيادة المستقبل الصناعي والتكنولوجي لمصر، بما يرسخ مكانة التعليم التقني كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الفني الكهرباء التكنولوجيا التطبيقية

