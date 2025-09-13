الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل

وجه النادي الأهلي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للحضور يوم الجمعة المقبل؛ للمشاركة الضرورية في «الاجتماع الخاص»؛ لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.

ويناشد النادي الأهلي الأعضاء العمل على تلبية الدعوة للتصويت على اللائحة، ودعم الاستقرار وفق ما يقره النظام الأساسي للنادي.

ويواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي، استعداداته لخوض مباراة مهمة أمام إنبي، في الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

ويسعى الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط؛ من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري، فيما يريد الفريق البترولي تحقيق نتيجة إيجابية من أجل مواصلة التقدم، خاصة أنه منتشي بالفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل لا شيء.