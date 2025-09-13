استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استشهاد اللاعب محمد رامز السلطان، لاعب نادي الهلال الرياضي، و14 من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بقطاع غزة.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الإثنين، استشهاد لؤي استيتة مدير نادي غزة، أثناء حصوله على المساعدات الإنسانية.

وكتب حساب الاتحاد الفلسطيني على موقع فيس بوك: "ارتقاء مدير نادي غزة الرياضي، لؤي استيتة، أثناء محاولته الحصول على مساعدات إنسانية في شمال قطاع غزة".

يذكر أن جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، طلب مؤخرا الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية والمنظومة الرياضية الدولية، بالتوقف عن التهرب من مسؤولياتها، واتخاذ قرارات حاسمة لوقف اعتداءات الاحتلال بحق الرياضة في فلسطين.

وقال الرجوب في مؤتمر صحفي، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقاعس عن أداء مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له الرياضة الفلسطينية من انتهاكات جسيمة، موضحا أن “الفيفا تتهرب من مسؤولياتها وتتعامل بسياسة الكيل بمكيالين، وهو أمر غير مقبول من مؤسسة دولية يفترض بها حماية قوانينها ولوائحها”.