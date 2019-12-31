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أخبار العالم

ميليشيات حزب الله العراقي تهاجم السفارة الأمريكية في بغداد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:07 م
صدى البلد
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أ ش أ
هاجمت ميليشيات "حزب الله "العراقي، اليوم /الثلاثاء/ مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، وقاموا بإضرام النار في العلم الأمريكى، احتجاجا على الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع تابعة لكتائب حزب الله العراقية في الأنبار وسوريا .

وذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية، أن المحتجين هاجموا البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية، اليوم، وأحرقوا أجزاء من السور الخارجي للسفارة، وشارك في الاحتجاجات زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وهادي العامري زعيم منظمة بدر، وأعلن عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي المستقيل، الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام حدادا على الذين قتلوا نتيجة الضربة الامريكية .

وأضافت القناة أن الميليشيات أعلنت الاعتصام المفتوح أمام السفارة إلى أن تغلق السفارة ويطرد السفير.

ومن جانبها، ذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع)، أن السفير الأمريكي وموظفي السفارة يتواجدون حاليًا في القنصلية الأمريكية بمحافظة أربيل شمال العراق، والسفارة الأمريكية شبه خالية من الدبلوماسيين والموظفين.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت الأحد الماضي سلسلة غارات على قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالى لإيران، ما أسفر عن مقتل نحو 27 من بينهم أحد قادة الحزب .

وفي سياق متصل، ذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن 20 شخصا من مهاجمي السفارة الأمريكية في بغداد، أصيبوا إثر إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وكان مصدر عراقي قد أفاد في وقت سابق اليوم بإطلاق الغاز المسيل للدموع تجاه مهاجمي السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
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