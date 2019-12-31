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أخبار العالم

ميشيل أوباما أكثر امرأة تنال إعجاب الأمريكيين

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:58 م
ميشيل أوباما، زوجة
ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما
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شيماء مصطفى
احتلت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، المركز الأول كأكثر امرأة تحظى بالإعجاب في الولايات المتحدة لعام 2019، وفقا للاستفتاء السنوي لمؤسسة "جالوب" الإحصائية الأمريكية.

ووفقًا لموقع "بريتبارت" الأمريكي، احتلت سيدة أمريكا الأولى الحالية، ميلانيا ترامب، المرتبة الثانية، حيث اختارها 5% من الأمريكيين، عكس ميشيل أوباما، التي صوت لها 10% من المواطنين، والتي احتلت المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي.

واحتل بعد ذلك كل من مقدمة البرامج أوبرا وينفري ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والناشطة البيئية جريتا ثونبرج، واللاتي حصلن على تصويت قدره 3%.

وضمت القائمة أيضًا كل من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والقاضية روث بادر جينسبورج والسيناتور إليزابيث وارين والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والملكة إليزابيث الثانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسلفه باراك أوباما، تشاركا على لقب "أكثر رجل إثارة لإعجاب الأمريكيين" في عام 2019، وفقا لـ"جالوب".
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