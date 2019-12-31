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تعليم

جامعة سوهاج توافق على إنشاء جامعة أهلية و مبادرة في بيتنا مريض

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:59 م
مجلس جامعة سوهاج
مجلس جامعة سوهاج
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خالد رياض
عقد مجلس جامعة سوهاج جلسته الشهرية رقم 151 برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، وبحضور اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، وذلك بمبنى الإدارة المركزية بالحرم القديم. 

و في بداية الجلسة أعرب اللواء طارق الفقي، عن سعادته بتواجده وسط علماء الجامعة الاجلاء، معربًا عن اعتزازه بدور الجامعة كمرجع علمي يشمل كل التخصصات و بيت خبرة داعم رئيسي ومهم في تنفيذ برامج المحافظة ومشروعاتها التنموية والاستثمارية لخدمة المواطنين، مضيفًا أن الجامعة هي منارة العلم والمعرفة الحقيقية لقيادة التنمية الشاملة في المحافظة، ومشيدًا بما شهدته السنوات الماضية من تعاون وثيق بين الجامعة والمحافظة.

ومن جانبه استهل الدكتور أحمد عزيز الجلسة بتقديم التهنئة باسم مجلس الجامعة، للواء طارق الفقي على منصبه الجديد، متمنيا له كل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة، مشيرًا إلى أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة، وذلك من خلال ما تقدمه من حلول علمية وعملية واستشارات فنية وهندسية ووضع مقترحات للارتقاء ودعم وتنمية المحافظة. 

وأوضح عزيز أن مجلس الجامعة وافق على عدة مقترحات من أهمها، إنشاء فرع للجامعة الأهلية لأول مرة بسوهاج، والتى تقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات الأجنبية بمجموع 60 % أدبي و70% علمي علوم ورياضيات، وتمنح درجة البكالوريوس في الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وفي إدارة الأعمال في تخصصات المحاسبة والتمويل والاستثمار والتسويق .

كما وافق المجلس علي اقتراح كلية الطب البشري بإنشاء قسم جراحة الأطفال، بالإضافة إلى الموافقة علي اقتراح مجلس شئون التعليم والطلاب لمنح الأولوية في سداد الرسوم الدراسية للطلاب الذين توفي والدهم أثناء الدراسة عن طريق صندوق التكافل الاجتماعي. 

كما وافق مجلس الجامعة علي تنفيذ مبادرة "في بيتنا مريض"، والتى تهدف إلى تدريب طلاب المدارس الثانوية بالمحافظة علي الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، وكذلك تنمية الوعي لديهم بكيفية التعامل الأمن مع بعض الأمراض المعدية والمزمنة، وأيضًا التعرف على أسبابها وطرق الوقاية منها، هذا إلى جانب الموافقة علي اقتراح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و المقدم من جمعية تنمية وحماية البيئة بالجامعة، بإنشاء مركز خاص لرياضة التحطيب بالجامعة، إضافة إلى تنفيذ مشروع التنمية المستدامة بالقري الأكثر فقراََ بالمحافظة.

علي جانب آخر، وافق المجلس على منح عدد 3 من أعضاء هيئة التدريس درجة أستاذ مساعد بكليات العلوم، الطب، التمريض، ومنح عدد 7 مدرسين مساعدين درجة مدرس، كما منح المجلس عدد 8 مدرسين درجة الدكتوراه ومنح 8 درجة الماجستير.
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