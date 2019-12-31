بتكلفة نصف مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مجمع مواقف الحسينية

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجمع مواقف الحسينية والمُقام بتكلفة 540 ألف جنيه، لاستيعاب 176 سيارة أجرة من (القاهرة – الزقازيق – فاقوس) ويضم مبنى إداريا عبارة عن مكتب و 2 حمام (رجالي – سيدات).





أكد المحافظ أن الهدف من إقامة مجمع للمواقف بمراكز ومدن المحافظة القضاء على المواقف العشوائية وتخفيف حدة الازدحام داخل المدن ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.





قدم أهالي المدينة الشكر لمحافظ الشرقية على إقامة موقف مجمع لسيارات الأجرة مزود بدورات مياه وساحات انتظار لراحة الركاب والتيسير على المسافرين.





وجه محافظ الشرقية مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع مدير إدارة المرور لإحكام الرقابة والسيطرة على سيارات الموقف وإلزام أصحاب السيارات بالموقف وعدم السماح بتواجد سيارات خارج الموقف، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.





كما قام المحافظ بتفقد أعمال إنشاء الطريق الدائري بسعود بطول 1.6 كم وبتكلفة 15 مليون جنيه شاملة إقامة حائط ساند وكوبري على خليج سعود، للمساهمة في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الحسينية ولربط قرى الإخيوة والمناجاة الكبرى والمناجاة الصغرى بمدينة الحسينية.





شدد محافظ الشرقية على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بسرعة الإنتهاء من تنفيذ الطريق ودخوله الخدمة ليمثل محورا مروريا جديدا يخفف من حدة الزحام داخل المدينة.



