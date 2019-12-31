AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة نصف مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مجمع مواقف الحسينية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:05 م
مجمع مواقف الحسينيه
مجمع مواقف الحسينيه
Advertisements
محمد الطحاوي
افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجمع مواقف الحسينية والمُقام بتكلفة 540 ألف جنيه، لاستيعاب 176 سيارة أجرة من (القاهرة – الزقازيق – فاقوس) ويضم مبنى إداريا عبارة عن مكتب و 2 حمام (رجالي – سيدات).

أكد المحافظ أن الهدف من إقامة مجمع للمواقف بمراكز ومدن المحافظة القضاء على المواقف العشوائية وتخفيف حدة الازدحام داخل المدن ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

قدم أهالي المدينة الشكر لمحافظ الشرقية على إقامة موقف مجمع لسيارات الأجرة مزود بدورات مياه وساحات انتظار لراحة الركاب والتيسير على المسافرين.

وجه محافظ الشرقية مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع مدير إدارة المرور لإحكام الرقابة والسيطرة على سيارات الموقف وإلزام أصحاب السيارات بالموقف وعدم السماح بتواجد سيارات خارج الموقف، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

كما قام المحافظ بتفقد أعمال إنشاء الطريق الدائري بسعود بطول 1.6 كم وبتكلفة 15 مليون جنيه شاملة إقامة حائط ساند وكوبري على خليج سعود، للمساهمة في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الحسينية ولربط قرى الإخيوة والمناجاة الكبرى والمناجاة الصغرى بمدينة الحسينية.

شدد محافظ الشرقية على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بسرعة الإنتهاء من تنفيذ الطريق ودخوله الخدمة ليمثل محورا مروريا جديدا يخفف من حدة الزحام داخل المدينة.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الحسينية ، وعددٍ من نواب البرلمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعدم الالتزام بتعريفة الركوب..ضبط 10 سيارات مخالفة بالشرقية

تنفيذ 12 مشروع صرف صحي بفاقوس بتكلفة 2 مليار و 12 مليون جنيه

حملة مكبرة لنقل الباعة الجائلين من أسفل الكوبري الجديد بمنطقة أبو عميرة فى الزقازيق

عام الخير على الشرقية.. 21 مشروعا بتكلفة مليار جنيه بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

لا مكان لمسئول مهمل.. محافظ الشرقية للتنفيذيين: اللي مش قادر يشتغل يقدم اعتذار

ترشيحاتنا

فوربس: أوروبا يمكنها منع تركيا من التدخل في ليبيا بهذه الطريقة

موجز البلد.. صرف المعاشات غدا .. طقس بارد أول أيام العام الجديد.. فستان رانيا يوسف

الاتحاد السكندري يبحث عن مهاجم إفريقي ويرغب في رحيل رباعي الفريق

عكاشة: مصر ضربت إمكانيات التنظيمات الإرهابية بشكل كامل في 2019.. فيديو

بعد كهربا .. الأهلي يكثف مفاوضاته مع نجم الزمالك لكرة اليد

هذا وقتكم | ترامب يعلن الحرب على النظام العراقي بعد اقتحام السفارة الأمريكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور