وزير الدفاع الأمريكي: أرسلنا قوات إضافية إلى سفارتنا بالعراق

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إنه تم إرسال قوات إضافية إلى السفارة الأمريكية بالعراق وانه تم اتخاذ إجراءات ضرورية لتأمين المواطنين الأمريكيين هناك.



وكان مسؤولون أمريكيون صرحوا لوكالة رويترز للأنباء، بأن واشنطن سترسل قوات مارينز إضافية إلى السفارة الأمريكية في بغداد.



وهاجم محتجون عراقيون، يحملون أعلام الحشد الشعبي وحزب الله العراقي السفارة الأمريكية في بغداد ونجحوا في اقتحام الباحة الخارجية للسفارة، بعد حرق إحدى البوابات للسفارة، منددين بالضربات الجوية الأميركية التي استهدفت الأحد قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، كما أحرقوا أعلامًا وحطموا كاميرات مراقبة، وقاموا بتكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله إن الباب الثاني للسفارة الامريكية في العاصمة بغداد اشتعلت فيه النيران.



وقال المصدر إن "المحتجين قاموا بحرق الباب الثاني للسفارة الأمريكية في العاصمة بغداد".



وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، بنشر قوات عراقية خاصة قرب السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.



