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أخبار العالم

شاهد .. ماذا قال ضاحي خلفان عن قطر وليبيا وتركيا فى 2020

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:06 م
ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
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محمود نوفل
أكد الفريق ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، أن المنطقة العربية تشهد حاليا محاولة قطرية لإيذاء الأمن القومي العربي بصفة عامة والأمن القومي المصري بصفة خاصة .

وقال خلفان، ان" هناك محاولة قطر الأخيرة ضد مصر وادخال مرتزقة مع قيادة تركية في ليبيا للقضاء على الجيش الليبي..ومن ثم إيذاء مصر عبر جماعات تورا بورا والجماعات الارهابية الشامية وغيرها من الجماعات المارقة."

وأوضح نائب قائد شرطة دبي في تغريدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر " أن قطر تمثل كارثة علي الأمن القومي العربي حيث غرًد قائلا "كارثة الأمن القومي العربي قطر بلا منازع."

وكشف خلفان ان النظام التركي بقيادة إردوغان يعمل بالتعاون مع مجموعة من المرتزقة للدخول الي ليبيا لمحاربة الجيش الليبي الوطني حيث قال " تركيا تتحالف مع مرتزقة ممولين من قطر لدخول ليبيا."

وأتم الفريق خلفان تغريدته عبر صفحته الرسمية علي " تويتر " قائلا : 2020...تخطيط قطري بعميل تركي لمواصلة مشروع تفتيت الوطن العربي.
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