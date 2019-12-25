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أخبار العالم

فشلت في تشويه سمعة الإمارات.. ضاحي خلفان: قطر ما باقي إلا تشرب بحر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:02 م
الفريق ضاحي خلفان
الفريق ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي
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أحمد محرم
نشر نائب قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أكد فيه أن كل محاولات الدوحة للغساءة إلى سمعة الإمارات باءت بالفشل.

وكتب خلفان في تغريدته "فشلت كل محاولات الدوحة في الاساءة الى سمعة الإمارات..ما باقي الا تشرب بحر".

وكان خلفان قد أكد في تغريدات سابقة أن الرئيس التركي أردوغان لا يمانع دخول حرب مع مصر، ولكن بشرط أن يتقاسم النفط الليبي مع قطر وأن تتحمل الدوحة تكلفة الحرب.

وقال ضاحي خلفان: "أردوغان سيدخل الحرب بشرط واحد أن يتقاسم وقطر شيئا من إنتاج ليبيا النفطي، وأن تكون تكلفة الحرب على حساب الدوحة، وقطر قد لا تمانع، المهم لدى قطر إيذاء مصر السيسي".

وأوضح نائب قائد شرطة دبي أن تنظيم الحمدين يسعى دائما لتعكير صفو الأمة العربية حيث قال: "سبحان الله كأن الحمدين خلقهما الله لتعكير صفو الأمة وليمتحن الله بمكرهما تكاتف وتعاون العرب".

وأكد خلفان أن الأمة العربية لم تكن تتأذى من قبل كما حدث على يد دويلة قطر، حيث غرد قائلا على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "لم يحدث أن تأذت أمتنا من دولة، كما تأذت من قطر اللهم جنب أمتنا شر الأشرار".

وتساءل نائب قائد شرطة دبي: "هل تنجح قطر بزج أردوغان في حرب بليبيا أملا في دخول مصر في مواجهة عسكرية، فليس لديها مانع أبدا من تطاحن البلدين معا؟".
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