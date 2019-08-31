ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تثمن دور مصر الريادي وحرصها على الأمن القومي العربي

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:27 م
الرئيس السيسي والشيخ
الرئيس السيسي والشيخ صباح الأحمد
أحمد محرم
نقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله ترحيبه بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت اليوم، واصفًا إياها بـ "المهمة"، ومثمنًا الدور الريادي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي على المستويين الإقليمي والدولي وحرصها الدائم على الحفاظ على الأمن القومي العربي.

وأشار الجار الله إلى أن الزيارة تأتي بناء على دعوة كريمة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وفي إطار التنسيق والتشاور بين البلدين، لاسيما في ظل الظروف الدقيقة والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، بما تنطوي عليه من تحديات ومخاطر حقيقية على الأمن والاستقرار فيها.

وأكد الجار الله تضاعف أهمية الزيارة واستحقاقها في هذه الظروف، موضحًا أن التشاور بين قيادتي البلدين يعكس قناعتهما بوحدة المصير واعتبار أمنها كل لا يتجزأ.

وبدوره، أكد سفير الكويت لدى مصر محمد الذويخ أن الزيارة تجسد عمق العلاقات الثنائية الأخوية الراسخة، وشدد على أن هذه "العلاقة الفريدة في ملامحها جسدت بأحداثها وتطورها قصة نجاح كبيرة يحق لنا أن نفخر بها وأن نقدمها للعالم كنموذج حي على وحدة الهدف وصدق التوجه وامتزاج الرؤى”.

وقال: "إن الرئيس السيسي يحل أخا كريما وضيفا عزيزا على سمو الأمير وعلى الشعب الكويتي في زيارته، وقائدا حكيما لدولة شقيقة جمعتنا بها ملحمة عظيمة من الأخوة والتعاون على مدار التاريخ".

وأضاف: "إن تأكيدنا المتجدد على قوة ما يربطنا من صلات تحصيل حاصل لثلة من المواقف المضيئة التي ميزت مسيرة تعاوننا الأخوي عبر اجيال متلاحقة وعقود متتالية".

وأكد الذويخ على الثقة في "صدق الرغبة المشتركة نحو العمل الدءوب للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتجنيبها مخاطر الانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه".

في الإطار نفسه، أكد السفير المصري لدى الكويت طارق القوني، أهمية المحادثات التي سيجريها الرئيس السيسي مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وذكر القوني أن الزيارة هي الثالثة للرئيس السيسي إلى الكويت منذ توليه مقاليد الحكم حيث كانت الأولى في يناير 2015 والثانية في مايو 2017.

وأضاف: إن التحديات الاقليمية التي تشهدها المنطقة تضيف بعدا مهمًا للزيارة، كما تضيف عضوية الكويت الحالية بمجلس الأمن محورًا آخر للتباحث بين زعيمي البلدين.

وردًا على سؤال حول المحاولات الفاشلة للإساءة للعلاقات الكويتية المصرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أكد القوني أن "العلاقات بين البلدين تاريخية راسخة ولن تنال منها أو تعكرها دعوات أو تحركات لقلة تستهدف النيل من أواصرها ومتانتها".

وتابع: ليس أدل على ذلك من التنامي المطرد الذي تشهده تلك العلاقات خلال السنوات الأخيرة التي شهدت منذ يونيو 2013 خمس زيارات رئاسية مصرية للكويت وخمس زيارات أميرية لمصر.

وقال القوني: "لابد وأن نضع الأمر في نصابه الحقيقي، وأن أشير إلى أن أي إساءات للجالية المصرية، ما هي إلا حالات فردية لا تعكس حجم التقدير الحقيقي الذي يكنه المسئولون في الكويت للجالية وأصحاب الأعمال التي يعمل بها مصريون ودورهم المقدر الذي لا خلاف عليه في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر سنوات بالبلاد".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير مصر لدى الكويت: توقيع اتفاقيات تعاون خلال زيارة الرئيس السيسي

ترحيب كويتي رسمي وشعبي واسع بزيارة الرئيس السيسي

السيسي يزور الكويت للمرة الثالثة.. علاقة الدولتين بدأت من الأزهر.. ترسخت بمشاركة مصر فى تحريرها.. و جيش الكويت شارك في حرب 73.. وسفيرنا: توقيع اتفاقيات تعاون

في زيارته الثالثة.. السيسي يفتح 3 ملفات هامة مع أمير الكويت

أخوة وتعاون.. الذويخ: السيسى يبحث مع أمير الكويت التحديات والمخاطر فى المنطقة

السيسي في الكويت.. قمة جديدة بين الرئيس والشيخ صباح الأحمد.. وسياسي كويتي: الدولة الخليجية مهتمة بدعم القاهرة.. ودبلوماسي: الاستثمار حاضر بقوة على طاولة الزعيمين

ترشيحاتنا

محمود الخطيب يشيد بإخلاص محمد يوسف وتفانيه في خدمة الأهلي

ابعت نفقة بنتك الاول.. ماذا قالت طليقة احمد الشيخ بعد إعلان خطوبته ؟

صدمة لـ تريزيجيه.. كارت احمر لنجم منتخب مصر فى مباراة استون فبلا و كريستال بالاس

موعد مباراة الزمالك والاتحاد فى نصف نهائى كأس مصر والقنوات الناقلة

محدش عرفها.. الملكة إليزابيث تتجول فى الشارع بـ اسكتلندا

مفاجأة.. بدلا من تخفيضها.. التجار يرفعون أسعار السيارات 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين.. جيهان خليل تتألق بـ جمبسوت أصفر على الصخرة

بتركن لوحدها.. سعر ومواصفات السيارة BMW 7 الجديدة في مصر

بعد إعلان ارتباطهما.. تعرف على ماجد الشرقاوي خطيب الفنانة ولاء الشريف