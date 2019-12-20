شرطة دبي تنتشل محرك زورق سريعًا غرق خلال بطولة عالمية

عثر قسم الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ، التابع لشرطة دبي، على محرك زورق الـ"اكس كات 22 الإيطالي"، العائد إلى أحد الزوارق السريعة التي كانت مشاركة في البطولة العالمية للزوارق السريعة في دبي 2019، وانتشلته من المياه؛ بعدما تعرض للكسر والسقوط في أثناء إحدى جولات السباق.



وقال العقيد سعيد سالم سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ، إن المتسابق ألفريدو أماتو، صاحب الزورق، تقدم بطلب لشرطة دبي؛ لمساعدته في إيجاد وإخراج محرك زورقه المفقود في عرض البحر.



وأشار إلى أن المركز سارع بالتجاوب مع طلب المتساب، وقام بتشكيل فريق من الغواصين المتخصصين، لإنجاز المهمة، وتمكنوا بالفعل من العثور على المحرك المفقود وانتشاله.



وأوضح العقيد سعيد سالم، أن شرطة دبي نجحت في تغطية البطولة البحرية على مدار 4 أيّام متواصلة، من حيث تأمين وسلامة خط سير السباق، ووفرت دوريات للإنقاذ البحري، والأمن البحري، وأمن الشواطئ، وفريق زورق لشرطة دبي.



ومن جهته، تقدم المتسابق ألفريدو اماتو، بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي على ما قاموا به، معربا عن سعادته بالعثور على المحرك.



وأكد ألفريدو اماتو، أن مثل هذه المساعدة تعكس مستوى التقدم والحرفية في التعامل مع مثل هذه الحالات.