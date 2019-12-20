AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شرطة دبي تنتشل محرك زورق سريعًا غرق خلال بطولة عالمية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:28 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
عثر قسم الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ، التابع لشرطة دبي، على محرك زورق الـ"اكس كات 22 الإيطالي"، العائد إلى أحد الزوارق السريعة التي كانت مشاركة في البطولة العالمية للزوارق السريعة في دبي 2019، وانتشلته من المياه؛ بعدما تعرض للكسر والسقوط في أثناء إحدى جولات السباق.

وقال العقيد سعيد سالم سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ، إن المتسابق ألفريدو أماتو، صاحب الزورق، تقدم بطلب لشرطة دبي؛ لمساعدته في إيجاد وإخراج محرك زورقه المفقود في عرض البحر.

وأشار إلى أن المركز سارع بالتجاوب مع طلب المتساب، وقام بتشكيل فريق من الغواصين المتخصصين، لإنجاز المهمة، وتمكنوا بالفعل من العثور على المحرك المفقود وانتشاله.

وأوضح العقيد سعيد سالم، أن شرطة دبي نجحت في تغطية البطولة البحرية على مدار 4 أيّام متواصلة، من حيث تأمين وسلامة خط سير السباق، ووفرت دوريات للإنقاذ البحري، والأمن البحري، وأمن الشواطئ، وفريق زورق لشرطة دبي.

ومن جهته، تقدم المتسابق ألفريدو اماتو، بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي على ما قاموا به، معربا عن سعادته بالعثور على المحرك.

وأكد ألفريدو اماتو، أن مثل هذه المساعدة تعكس مستوى التقدم والحرفية في التعامل مع مثل هذه الحالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد بركات مع عائلته

شوقى غريب: حكايتي مع رمضان صبحي بدأت من التجمع الخامس.. صور

أسعار نيسان nissan من الوكيل بتحديث اليوم بعد تراجع الأسعار

زمالك 2001 يهزم الأهلي بهدفين في عقر داره ببطولة الجمهورية.. صور

الأرصاد: الشتاء يبدأ غدا والبلاد تشهد موجة صقيع وضباب كثيف

بفستان أحمر قصير.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة ساحرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرض دروب من قلب القاهرة.. عندما يجسد الفن المغربي الحنين إلى الماضى

بملابس شتوية ومكياج ناعم .. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

مين أحلى؟.. مي عمر ودنيا سمير غانم تتألقان بالأحمر.. صور