AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى مشيدا بـ موقع صدى البلد: متميز وله مصداقية وخط وطني واحد.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:31 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير إلى موقع صدى البلد وأحمد صبري رئيس التحرير، على المجهود المستمر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" موقع صدى البلد يعمل بكل إخلاص وله اسم متميز وله مصداقية كبيرة وخط وطني واضح، وأشكر زملائي في موقع صدى البلد على الجهد وكل عام وانتم بخير".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي لا يسمح بقفل بيت أي فرد يعمل في مؤسسة صدى البلد رغم الظروف الصعبة في قطاع الصناعة والإعلام".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" يستمر برنامج على مسئوليتي في منهج الدفاع عن الوطن وأشكر أبو العينين على دعمه المستمر لنا لأن هذا الرجل لا يتدخل في عملي على الإطلاق".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "محمد أبو العينين تحمل الكثير من أجل إستمرار رسالة صدى البلد الوطنية ودعم الدولة المصرية وكل مؤسساتها ودعم الرئيس السيسي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "فريق عمل البرنامج زملاء وشركاء في النجاح كي يصل برنامج على مسئوليتي للعالم العربي، و أشكر زملائي في القناة وفريق العمل الخاص بي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وحشتوني جدا.. أول تعليق من أحمد موسى بعد تعافيه من المرض وعودته إلى الشاشة.. فيديو

بعد تعرضه لوعكة.. أبو العينين يطمئن على الحالة الصحية لـ أحمد موسى.. فيديو

أحمد موسى مشيدا بـ موقع صدى البلد: متميز وأخباره دقيقة .. فيديو

مواصفات عالمية.. أحمد موسى: 3.5 مليار جنيه تكلفة طريق شرم الشيخ الجديد

أحمد موسى يقدم خدمة إنسانية للمواطنين على الهواء| شاهد

بشمال سيناء.. أحمد موسى: أشكر وزير الرياضة على تغيير اسم مركز شباب رابعة إلى المجاهد سالم الهرش

ترشيحاتنا

قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

أمريكا تكشر عن أنيابها.. طائرة تثير الذعر في محيط السفارة الأمريكية ببغداد.. فيديو

مجموعة الأهلي.. طائرة حربية تقل النجم الساحلي إلى السودان لمواجهة الهلال في دوري أبطال أفريقيا

مفاجأة برلمانية | زيادة دعم بطاقات التموين الى 100 جنيه وتكافل وكرامة 600

اخبار الرياضة| اتحاد الكرة يصدم الأهلي بشأن قيد كهربا.. ضربة جديدة لـ bein sport.. أزمة عنيفة بين ميدو وعادل عبدالمنعم

من الحرم المكي .. روجينا تؤدي مناسك العمرة مع أشرف زكي وتهنئ متابعيها بالعام الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور