أحمد موسى مشيدا بـ موقع صدى البلد: متميز وله مصداقية وخط وطني واحد.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير إلى موقع صدى البلد وأحمد صبري رئيس التحرير، على المجهود المستمر.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" موقع صدى البلد يعمل بكل إخلاص وله اسم متميز وله مصداقية كبيرة وخط وطني واضح، وأشكر زملائي في موقع صدى البلد على الجهد وكل عام وانتم بخير".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي لا يسمح بقفل بيت أي فرد يعمل في مؤسسة صدى البلد رغم الظروف الصعبة في قطاع الصناعة والإعلام".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" يستمر برنامج على مسئوليتي في منهج الدفاع عن الوطن وأشكر أبو العينين على دعمه المستمر لنا لأن هذا الرجل لا يتدخل في عملي على الإطلاق".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "محمد أبو العينين تحمل الكثير من أجل إستمرار رسالة صدى البلد الوطنية ودعم الدولة المصرية وكل مؤسساتها ودعم الرئيس السيسي".



