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فن

القومي للسينما يواصل فعاليات نادي سينما أوبرا دمنهور

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:10 م
صدى البلد
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أحمد عمر
واصل نادي سينما أوبرا دمنهور، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي فعالياته أمس الاثنين ، حيث عرض فيلم The Revenant .

الفيلم من إنتاج 2015 والبطولة للفنانين ليوناردو دى كابريو، توم هاردى ويل بولتر، إخراج اليخاندرو خوتر اليزايناريتو.

كما أنه حصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، وجائزة الأوسكار لأفضل ممثل (ليوناردو دى كابريو)، وجائزة الأوسكار أفضل مخرج (اليخاندرو خوتر اليزايناريتو)، وجائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي (ايمانويل لويزلى).

وعقب عرض الفيلم، أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

ونادي سينما أوبرا دمنهور يقيمه المركز القومي للسينما، بالتعاون مع دار الأوبرا برئاسة مجدي صابر شهريًا وتحت إشراف الناقد أحمد النبوي.
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