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«أنا خضيت جوزي».. شيماء سيف تقوم بتأليف أغنية على الهواء | شاهد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:04 ص
شيماء سيف
شيماء سيف
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محمد حليم قنديل
ألفت الفنانة شيماء سيف، مطلع أغنية جديدة كانت بدايتها "أنا خضيت جوزي" وقامت بغناء بدايتها فى ستديو يحدث فى مصر.

وقالت شيماء سيف، خلال حوارها التليفزيونى فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إنها تستطيع تأليف أغنية وهى جالسة بمكانها وبدون عناء.

وتابعت شيماء سيف، أنها تتعامل بطبيعتها أمام الكاميرا كما تكون خلف الكاميرا وأنها طبيعية فى كل حالاتها.

وأشارت شيماء سيف إلى أن عام 2019 شهدت خلاله الكثير من الأحداث أهمها زواجها ونجاحها الفنى فى بعض الأعمال.

وتابعت شيماء سيف، أنه فى عام 2019 قامت بتقديم العديد من الأعمال الفنية منها، مسلسل الزوجة 18 ومسلسل بدل الحدوتة تلاتة.
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