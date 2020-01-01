«أنا خضيت جوزي».. شيماء سيف تقوم بتأليف أغنية على الهواء | شاهد

ألفت الفنانة شيماء سيف، مطلع أغنية جديدة كانت بدايتها "أنا خضيت جوزي" وقامت بغناء بدايتها فى ستديو يحدث فى مصر.





وقالت شيماء سيف، خلال حوارها التليفزيونى فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إنها تستطيع تأليف أغنية وهى جالسة بمكانها وبدون عناء.





وتابعت شيماء سيف، أنها تتعامل بطبيعتها أمام الكاميرا كما تكون خلف الكاميرا وأنها طبيعية فى كل حالاتها.





وأشارت شيماء سيف إلى أن عام 2019 شهدت خلاله الكثير من الأحداث أهمها زواجها ونجاحها الفنى فى بعض الأعمال.



