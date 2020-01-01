محمد الشرنوبي يوجه رسالة رومانسية إلى خطيبته راندا رياض في ليلة رأس السنة

نشر الفنان محمد الشرنوبى صورًا مع خطيبته راندا رياض عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يحتفلان سويا بليلة رأس السنة.





ووجه محمد الشرنوبى رسالة الى خطيبته راندا قائلا : "العام الجديد مع اجمل فتاة وخاتم الخطوبة".





يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي أعلن مؤخرًا، خطبته لـ راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء فقط.





ونشر الشرنوبي، عدة صور من حفل الخطوبة، جمعته بخطيبته والمقربين، وعلّق عليها قائلًا: "مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة .. ربنا يخليكي ليا".



