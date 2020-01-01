الدوري المصري | قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق لمواجهة المقاولون، عصر اليوم الأربعاء، في استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.



ويفتقد زعيم الثغر جهود لاعبيه، نور السيد وأحمد نبيل مانجا، للإصابة.



وجاءت قائمة الفريق كالتالي:



حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلي.



الدفاع: محمود رزق، إسلام جمال، محمد أنور، السيد سالم، أسامة العزب، صبري رحيل، ويلسون أكابكو، محمود شعبان.



الوسط: أحمد رفعت، أحمد راشد، رزاق سيسيه، خالد الغندور، أحمد حجي، هشام محمد، مروان عطية، أيمن غباشي.



الهجوم: خالد قمر، إيمانويل أوكوي، محمد ناجي جدو.



يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الثالث في الدوري، برصيد 20 نقطة، بينما يأتي المقاولون في الوصافة، برصيد 22 نقطة.