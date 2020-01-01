AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري المصري | قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:49 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق لمواجهة المقاولون، عصر اليوم الأربعاء، في استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد زعيم الثغر جهود لاعبيه، نور السيد وأحمد نبيل مانجا، للإصابة.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلي.

الدفاع: محمود رزق، إسلام جمال، محمد أنور، السيد سالم، أسامة العزب، صبري رحيل، ويلسون أكابكو، محمود شعبان.

الوسط: أحمد رفعت، أحمد راشد، رزاق سيسيه، خالد الغندور، أحمد حجي، هشام محمد، مروان عطية، أيمن غباشي.

الهجوم: خالد قمر، إيمانويل أوكوي، محمد ناجي جدو.

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الثالث في الدوري، برصيد 20 نقطة، بينما يأتي المقاولون في الوصافة، برصيد 22 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كأس محمد السادس .. الاتحاد السكندري يعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة المحرق

20 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة طنطا

رغم إصابة أوكوي.. طلعت يوسف يحشد أسلحة الاتحاد لمواجهة المقاصة

قمر وأوكوي على رأس قائمة الاتحاد لمواجهة الأهلي

الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. التشكيل المتوقع لمباراة المارد الأحمر وزعيم الثغر

انفراجة فنية فى الاتحاد السكندرى قبل ساعات من مواجهة الأهلى

ترشيحاتنا

دعاء بداية عام جديد من العمر.. للنفس والأهل والأصدقاء.. يوسع لهم في الخير ويجعلهم في أفضل حال

لفت الأنظار بوسامته.. أحدث ظهور لشقيق ياسمين صبري

اليونان تحذر أردوغان: لدينا حلفاء أقوياء وقدرة على الردع

إسعاد يونس ترقص على أغنية تشغل قلبي ..فيديو

مثال رائع .. أبو العينين عن أحمد موسى : إعلامي وطني محترم يقف بجانب البلد.. فيديو

دعاء استقبال العام الجديد.. يوكل الله به ملكين يحرسان العبد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الشرنوبي يوجه رسالة رومانسية إلى خطيبته راندا رياض في ليلة رأس السنة

قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟