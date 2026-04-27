الوحدات المحلية ببني سويف ترفع مئات الأطنان من المخلفات وتكثف الرقابة على الأسواق

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة بني سويف جهودها الميدانية المكثفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة المرافق، ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية.

ففي مركز ومدينة سمسطا، نفذت الوحدة المحلية برئاسة أسامة يونس حملة تفتيشية بالتنسيق مع إدارة تموين سمسطا (مكتب تموين مازورا) على المحال التجارية، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات تنوعت بين عدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم ضبط براميل تحتوي على ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة الفشن، واصلت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح جهودها في متابعة أعمال وحدة المتغيرات المكانية لرصد مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الفوري معها، إلى جانب متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لتسريع وتيرة إنجاز ملفات التصالح، كما نفذت إدارة النظافة أعمال مسح وتنظيف لعدد من الشوارع الحيوية، فضلاً عن تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لخط المياه المغذي لعزبة شرارة لتحسين كفاءة الخدمة.

وفي مركز ومدينة ببا، نظمت الوحدة المحلية برئاسة أحمد علاء الدين حملة مكبرة شملت إزالة الإشغالات والمخالفات البيئية، حيث تم رفع 307 حالة إشغال متنوعة ما بين ثابتة ومتحركة وإعلانات وتندات بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 5 محاضر بيئية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، كما تواصلت أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية، منها شارع بورسعيد ومدخل المدينة البحري وشارع خورشيد والسنترال والسجل المدني ومحيط الموقف وشارع المحمدي وشارع الأتوبيس القديم وشارع المسجد الجديد، فيما امتدت الجهود إلى القرى، حيث تم تنفيذ حملات نظافة وتمهيد ورفع مخلفات بطريق مصرف المحيط أمام قرية السلطاني، وردم الحفر الناتجة عن أعمال الصرف الصحي، وصيانة كشافات الإنارة بمحيط مدرسة الفصل الواحد بقرية قمبش، بجانب تنفيذ أعمال نظافة بقرية صفط راشين.

وفي مركز ومدينة ناصر، نفذت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم حملات نظافة موسعة شملت عددًا من الشوارع الرئيسية، منها شارع جمال عبد الناصر وشارع المركز الجديد وشارع شجرة الدر وشارع سعد زغلول وطريق بني زايد وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومناطق السوق وغرب البلد وفاطمة الزهراء والمرور والجامع الكبير، حيث تم رفع التراكمات وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تم المرور على المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل بملف التصالح والتأكيد على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وفي قرية بهبشين تم تمهيد وتسوية الطريق الشرقي، إلى جانب متابعة أعمال إنشاء ملحق بمدرسة الشهيد محمد رجب واستكمال توصيل خدمات الإنترنت الأرضي والغاز الطبيعي.

وفي مركز ومدينة بني سويف، تابعت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري، كما تم تنفيذ حملة موسعة لرفع المخلفات من عدد من الشوارع والمناطق الحيوية، إلى جانب أعمال تجميل وتشجير تضمنت قص وتهذيب الأشجار بشارع دسوقي عثمان ونقل النخيل بشارع بورسعيد، فضلاً عن رفع كميات كبيرة من المخلفات من القرى، شملت طريق بني سويف/إهناسيا ومحيط الوحدة البيطرية بإهناسيا ومدخل تزمنت ومدخل الشيخ هارون والزرابي والحلابية والطريق الزراعي وقرى إبشنا وباها وبلفيا والحكامنة، كما تم تنفيذ حملة إشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بمنطقة الحمرايا، وإنشاء مصفاة لسحب وتصريف مياه الأمطار بشارع الإمام مالك بحي الرمد لتحسين كفاءة تصريف المياه.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة أحمد توفيق بتنفيذ أعمال رش وتعقيم لمناطق انتشار البعوض بالتنسيق مع وحدة الملاريا، حيث شملت الحملات مناطق متفرقة بمدينة إهناسيا وعددًا من القرى، كما تمت متابعة أعمال ري وصيانة الأشجار داخل مشتل الوحدة المحلية، وأعمال تسليك آبار وغرف الصرف الصحي بقرية النويرة،