وزير الخارجية الأمريكي يكشف المتهمين بـ اقتحام السفارة في بغداد.. صور

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن المتهمين الرئيسين في اقتحام السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد.





وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه تم تنظيم التظاهر أمام السفارة من قبل الإرهابيَيْن (قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، العراقي الإيراني، والقيادي قيس الخزعلي، المعروف بقربه من النظام الإيراني أيضا)، حيث حرضا، الوكيلين الإيرانيين هادي العامري وفالح الفياض باقتحام السفارة، ونشر صور لهما أمامها.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب على السلطات العراقية بعد اقتحام السفارة الامريكية في بغداد.





وأكد ترامب في تغريدة على تويتر دعمه للمتظاهرين العراقيين ضد النظام الحالي الذي تسيطر عليه إيرا، وذلك على غرار رسائل دعمه للتظاهرات التي تندلع في طهران.





وقال ترامب فى تغريدته:"لهؤلاء الملايين من الشعب العراقي الذين يريدون الحرية والذين لا يريدون أن تسيطر عليهم إيران وتتحكم بهم، هذا هو وقتكم".





وردًا على اقتحام السفارة، حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية الهجوم على سفارة بلاده في بغداد، وقال: سنحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن الهجوم على السفارة في العراق.



