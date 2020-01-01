شاهد.. محمد النني يتحدى والده في كرة القدم

نشر محمد النني، لاعب نادي بشكتاش التركي، مقطع فيديو جديداً له، بصحبة والده "ناصر النني" في تحدِّ كروي شيِّق.





وظهر الثنائى "الننى ووالده" فى الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "انستجرام"، فى تحدٍّ للعب الكرات الهوائية على أحد الشواطئ.





وانتقل محمد النني إلى بشكتاش خلال الصيف الماضي، قادما من صفوف أرسنال الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.





يذكر أن فريق بشكتاش يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة.





وكشف علي نايبي، المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي، حقيقة اقتراب الدولي المصري محمد النني من الانضمام إلى فريق ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



