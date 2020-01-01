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رياضة

شاهد.. محمد النني يتحدى والده في كرة القدم

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:28 ص
محمد الننى يتحدى
محمد الننى يتحدى والده
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محمد بدران
نشر محمد النني، لاعب نادي بشكتاش التركي، مقطع فيديو جديداً له، بصحبة والده "ناصر النني" في تحدِّ كروي شيِّق. 

وظهر الثنائى "الننى ووالده" فى الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "انستجرام"، فى تحدٍّ للعب الكرات الهوائية على أحد الشواطئ.

وانتقل محمد النني إلى بشكتاش خلال الصيف الماضي، قادما من صفوف أرسنال الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

يذكر أن فريق بشكتاش يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة.

وكشف علي نايبي، المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي، حقيقة اقتراب الدولي المصري محمد النني من الانضمام إلى فريق ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان والد محمد النني أكد أن مفاوضات ميلان مع نجله في مراحل متقدمة، وأن الأيام المقبلة قد تشهد عملية التوقيع.
شاهد.. محمد النني يتحدى والده في كرة القدم
شاهد.. محمد النني يتحدى والده في كرة القدم
شاهد.. محمد النني يتحدى والده في كرة القدم
شاهد.. محمد النني يتحدى والده في كرة القدم
شاهد.. محمد النني يتحدى والده في كرة القدم
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