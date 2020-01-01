بعد مرور عام على طرحها .. هذا ما حققته أغنية مافيا لـ محمد رمضان

يمر اليوم عام على طرح الفنان محمد رمضان لاغنيته الشهيرة مافيا ، حيث طرحت يوم ١ يناير ٢٠١٩ وحققت نجاحًا كبيرًا.



ووصلت نسب مشاهدة الاغنية لـ ١٦٨ مليون مشاهدة عبر قناة محمد رمضان بموقع يوتيوب التي تجاوزت عدد مشاهداتها ٢ مليار مشاهد لتصبح القناة الاعلى مشاهدة في الوطن العربي.



وكان محمد رمضان صوّر الكليب مع المخرج ياسر سامي الذي تعاون معه في مسلسل نسر الصعيد في رمضان ٢٠١٨.



وطرح محمد رمضان بعد مافيا اغنية فيرس، القمر، انساي وغيرها.