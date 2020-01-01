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حوادث

إصابة 7 أشخاص بحالة اختناق فى أبو حمص

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:15 ص
صورة أرشيفية - اسعاف
صورة أرشيفية - اسعاف
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جمالات الدمنهوري
أصيب 7 أشخاص من عائلة واحدة بحالة اختناق اثر استنشاق غاز مسرب من الحمام بمنزلهم الكائن باحدى قرى مركز أبو حمص وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة،بلاغا منمن مركز شرطة أبو حمص يفيد بوصول كل من:" سهير مرسى أحمد الزاهى" ٥٠ سنة، "سالم عبدالحليم قنديل" ٥٠ سنة، "سارة سالم عبدالحليم" ٢٥ سنة، " اسراء سالم عبدالحليم" ٢٢ سنة، "ذكرى سالم عبدالحليم" ١٩ سنة، "الاء سالم عبدالحليم" ١٧ سنة، " مودة سالم عبدالحليم" ١٣ سنة للمستشفى المركزى متأثرين باصابتهم بحالة اختناق نتيجة تسريب غاز.

وتم عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم..وتحرر عن المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
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