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فن

شاهد.. إطلالة ساحرة لـ أروى جودة في رأس السنة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:29 ص
اروى جودة
اروى جودة
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مريم عزت
نشرت الفنانه اروى جودة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها من احتفالها بالسنة الجديدة.

علقت الفنانه اروى جودة على الصورة قائله : لو ليكم أمنية واحدة لسنة ٢٠٢٠.. هتكون ايه؟

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

كل سنة وانتي طيبة

كل سنه وانتي طيبه يا جميله انتي 😘❤️❤️❤️❤️

انك تكوني بخير وبصحة جيده طول السنة و العمر ❤️🌹😘

تعاقدت الفنانة أروى جودة على المشاركة في الفيلم السينمائي "يوم 13"، الذي يخوض بطولته كل من الفنانة دينا الشربيني وأحمد داوود.

فيلم "يوم 13" يشارك في بطولته كل من الفنانة دينا الشربيني، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغني، ونسرين أمين، وأحمد زاهر، ومحمد شاهين، وفيدرا، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف وإخراج وائل عبدالله، وتدور أحداثه فى إطار الرعب والغموض والتشويق.



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