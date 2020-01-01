شاهد .. كهربا يثير جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بسبب الامتحان

نشر محمود عبد المنعم كهربا ، مقطع فيديو جديد عبر خاصية الاستورى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





وظهر في مقطع الفيديو داخل سيارته وهو يضع عددا من الكتب والملازم الدراسيا في صباح اول ايام السنة، واكتف بتعليق "امتحان".





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة منافسه، مصر المقاصة، اليوم، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.



