AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد .. كهربا يثير جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بسبب الامتحان

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشر محمود عبد المنعم كهربا ، مقطع فيديو جديد عبر خاصية الاستورى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وظهر في مقطع الفيديو داخل سيارته وهو يضع عددا من الكتب والملازم الدراسيا في صباح اول ايام السنة، واكتف بتعليق "امتحان". 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة منافسه، مصر المقاصة، اليوم، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي 9 لاعبين في مباراة المقاصة، وهم: "كريم نيدفيد، محمد محمود، حمدي فتحي، رمضان صبحي، محمود وحيد، شريف إكرامي، سعد سمير، جونيور أجاي، حسين الشحات".
شاهد .. كهربا يثير جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بسبب الامتحان
شاهد .. كهربا يثير جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بسبب الامتحان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الفن | إصابة بطل نصيبى وقسمتك بالسرطان.. فيديو جريء لـ ندى الكامل.. أول ظهور لـ وليد منصور

تريند الفن | إصابة بطل نصيبى وقسمتك بمرض السرطان.. داليا البحيرى تشعل السوشيال ميديا بالروب

شاهد.. آخر ظهور لـ كهربا بعد انضمامه للنادي الأهلي

بالدم .. كيف احتفل كهربا بفوز الأهلي على الإسماعيلي

غيابات بالجملة.. 6 مستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

الأهلى بمن حضر.. ضربة قوية تربك حسابات فايلر قبل مواجهة مصر المقاصة

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم 1-1-2020

عمرو دياب مع دينا الشربيني .. هؤلاء المطربون قضوا رأس السنة بعيدا عن الحفلات

فيديوجراف| أغرب أنواع الأسماك.. ذات اليد تسير على زعانفها

أخبار الفن | سخرية من منى فاروق.. ورامي صبري وأحمد شيبة يشعلان رأس السنة.. ورومانسية محمد الشرنوبي وخطيبته

محمود الخطيب وحسن شحاتة على رأس المدعوين لحفل الأفضل في أفريقيا

تفاصيل مؤلمة.. مقتل آسيوية وابنتيها في إمارة عجمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي وسط أسوان .. فيديو وصور

أم تستخدم حيلة ذكية لمنع أطفالها من الانشغال بالموبايل أثناء الأكل|شاهد

بعد الأسعار الجديدة.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر 2020..صور