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أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا جنوب المسجد الأقصى

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:44 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا
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أ ش أ
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة (سلوان) جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة .

وذكر عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه، بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس تساندها قوة معززة من جيش الاحتلال داهمت منزلا في البلدة، مشيرا إلى أن المنزل يعود للمواطن "يزيد خلايلة" ويتكون من طابق واحد .
وبحسب منظمات حقوقية، هدمت قوات الاحتلال ، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر المنصرم 225 منزلا في الضفة بما فيها القدس.

ويمثل هدم المنازل ركنا أساسيا في السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء.. وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق.
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