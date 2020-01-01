السبت.. وزير الشباب يفتتح مؤتمر المبادرات الشبابية باستخدام التكنولوجيا لمواجهة الإرهاب

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يوم السبت المقبل ، مؤتمر المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب ويستمر لمدة ثلاثة أيام.



وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة اليوم الأربعاء أن المؤتمر سيناقش عدة موضوعات منها دور الأسرة والتعليم والإعلام في التنشئة السليمة للوقاية من مخاطر الإرهاب ومحاصرته ، وآليات التنمية التكنولوجية للشباب للتصدي للإرهاب ، ودور القوى الناعمة كالثقافة والفن والرياضة في مواجهة التطرف.



وأشار البيان إلى أن المؤتمر الذي من المقرر أن يشارك فيه شباب من مصر وعدة دول عربية، سيناقش كذلك دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والثقافية الرسمية في مواجهة الإرهاب والتطرف ، ويحاضر ، في جلساته العلمية الخمسة ، أساتذة جامعات ورجال دين وإعلام وثقافة وخبراء ومتخصصون وفنانون .

