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تعليم

افتتاح تطويرمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية بتكلفة 20 مليون جنيه

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:30 م
مستشفى الشاطبي الجامعي
مستشفى الشاطبي الجامعي
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أحمد عبد العزيز
افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير الطابق الرابع بمستشفى الشاطبي الجامعي، بطاقة 90 سرير وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليون جنيه.

حضر الافتتاح كل من الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، والدكتور عوني رضوان، مدير مستشفى الشاطبي للنساء والتوليد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق قرقور، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، أن أعمال التطوير شملت قسم الاستقبال ورسم القلب والعناية المركزة، فضلا عن عمل وحدتي عناية متنقلة.

وأشار قرقور إلى تطوير وحدة المناظير بـ 3 غرف عمليات لتقليل قوائم الانتظار، ووحدة الإفاقة بـ 10 أسرة إفاقة و10 أسرة مناظير، مشيدا بدور منظمات المجتمع المدني في عملية التطوير.

وأضاف رئيس قسم النساء والتوليد، أن أعمال التطوير شملت خدمات تعليمية منها مدرستي السونار والمناظير وتزويدها بـ 4 محطات تدريبية لمناظير البطن والرحم ومعمل المهارات، فضلا عن مدرج كبير ومكتبة وحجرات للتدريس.

وبدوره، لفت الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، إلى وجود خطة لتطوير المستشفيات بقيمة 14 مليون جنيه، منوها أنه جرى الانتهاء من تطوير مستشفيات الأطفال الجامعي والنساء والتوليد والحضرة.

وأشار نبيل، إلى أن سيتم تنظيم مؤتمر عام لمستشفيات جامعة الإسكندرية على غرار مؤتمر الشباب في مارس المقبل، لتستعرض كل مستشفى خطتها لمدة خمس سنوات قادمة، بمشاركة كافة الأطباء والخبراء والمهتمين بالمجال الطبي بالإسكندرية.

ومن جانبه، قال الدكتور عوني رضوان، مدير مستشفى الشاطبي، إن المستشفى تستقبل 87407 حالة سنويا بطاقة 229 سرير منها 129 مجاني، و20 اقتصادي، بواقع 12640 حالة ولادة، 1149 حالة إجهاض 1025 عيادات الأورام.
افتتاح تطويرمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية بتكلفة 20 مليون جنيه
افتتاح تطويرمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية بتكلفة 20 مليون جنيه
افتتاح تطويرمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية بتكلفة 20 مليون جنيه
افتتاح تطويرمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية بتكلفة 20 مليون جنيه
افتتاح تطويرمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية بتكلفة 20 مليون جنيه
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