ما الأجمل؟.. 10 صور تكشف أناقة إطلالات دنيا سمير غانم في عيد ميلادها

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة دنيا سمير غانم والتي أكملت اليوم عامها الـ35 ، فهي من مواليد 1 يناير 1985.



دنيا تعد واحدة من النجمات اللاتي يتمتعن بقوام ممشوق كما تحرص على الظهور بإطلالات أنيقة ومختلفة ، فكلما تواجدت دنيا سمير غانم بمناسبة فنية او مهرجان سينمائي تلفت الأنظار إليها بإطلالاتها التي تكشف عن ذوقها الراقي .



أهم ما يميز دنيا سمير غانم هو التنوع ، فهي لا تركز على نوع واحد من الملابس ، فإطلالاتها تتنوع بين الفساتين القصيرة والفساتين الطويلة وايضًا الجامبسوت بالإضافة إلى ملابس الكاجوال التي تناسبها وتناسب المناسبة التي تتواجد بها .



نفس الأمر ينطبق على تسريحات شعرها ، فهي لا تتركه منسدلًا طوال الوقت كذلك تحرص على تغيير لونه كل فترة .

