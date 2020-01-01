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مرأة

ما الأجمل؟.. 10 صور تكشف أناقة إطلالات دنيا سمير غانم في عيد ميلادها

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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نورا نبيل
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة دنيا سمير غانم والتي أكملت اليوم عامها الـ35 ، فهي من مواليد 1 يناير 1985.

دنيا تعد واحدة من النجمات اللاتي يتمتعن بقوام ممشوق كما تحرص على الظهور بإطلالات أنيقة ومختلفة ، فكلما تواجدت دنيا سمير غانم بمناسبة فنية او مهرجان سينمائي تلفت الأنظار إليها بإطلالاتها التي تكشف عن ذوقها الراقي .

أهم ما يميز دنيا سمير غانم هو التنوع ، فهي لا تركز على نوع واحد من الملابس ، فإطلالاتها تتنوع بين الفساتين القصيرة والفساتين الطويلة وايضًا الجامبسوت بالإضافة إلى ملابس الكاجوال التي تناسبها وتناسب المناسبة التي تتواجد بها .

نفس الأمر ينطبق على تسريحات شعرها ، فهي لا تتركه منسدلًا طوال الوقت كذلك تحرص على تغيير لونه كل فترة .
ما الأجمل؟.. 10 صور تكشف أناقة إطلالات دنيا سمير غانم في عيد ميلادها
ما الأجمل؟.. 10 صور تكشف أناقة إطلالات دنيا سمير غانم في عيد ميلادها
ما الأجمل؟.. 10 صور تكشف أناقة إطلالات دنيا سمير غانم في عيد ميلادها
ما الأجمل؟.. 10 صور تكشف أناقة إطلالات دنيا سمير غانم في عيد ميلادها
ما الأجمل؟.. 10 صور تكشف أناقة إطلالات دنيا سمير غانم في عيد ميلادها
ما الأجمل؟.. 10 صور تكشف أناقة إطلالات دنيا سمير غانم في عيد ميلادها
ما الأجمل؟.. 10 صور تكشف أناقة إطلالات دنيا سمير غانم في عيد ميلادها
ما الأجمل؟.. 10 صور تكشف أناقة إطلالات دنيا سمير غانم في عيد ميلادها
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