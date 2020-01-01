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رياضة

محمد صلاح يتصدر قائمة الأكثر متابعة في أفريقيا.. وتواجد مصري كبير

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:27 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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القسم الرياضي
احتل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صدارة قائمة أكثر النجوم في أفريقيا متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم رصد نشاط المتابعين لحسابات النجوم الأفارقة، عبر المنصات الثلاث الرئيسية، فيسبوك وتويتر وانستجرام ليحتل صلاح المركز الأول بإجمالي متابعين 58 مليونا و466 ألفا و682.

وجاء في المركز الثاني النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا بفارق كبير عن صلاح، حيث بلغ إجمالي متابعيه 19 مليونا و336 ألفا و691 متابعا.

وفي المركز الثالث جاء محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق بـ 16.5 مليون، ثم الكاميروني صامويل إيتو بـ14.6 متابع.

وشهدت قائمة الـ 50 نجما الأكثر متابعة في أفريقيا، وجود أكثر من لاعب مصري من بينها رمضان صبحي، صاحب المركز السابع بـ10.1 ملايين متابع، ثم محمود حسن تريزيجيه الـ11 بـ6.5 متابع، وأحمد حسام “ميدو” الـ12 بـ6.3 متابع.

وفي المركز الـ13 جاء أحمد حجازي مدافع وست بروميتش بـ 6 ملايين متابع، ويليه أحمد فتحي 5.7 مليون، وفي المركز الـ16 جاء سعد سمير مدافع الأهلي بـ 4.8 مليون، ثم محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر بـ4.6 مليون، ويليه شريف إكرامي الـ18 بـ4.8 مليون متابع.
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