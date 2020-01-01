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رياضة

كارتيرون في مأزق قبل مواجهة أسوان بسبب الغيابات | تفاصيل

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
شهدت قائمة الزمالك لمواجهة أسوان غياب الثلاثى شيكابالا وعبدالله جمعة وحازم إمام لعدم الجاهزية الفنية بعد الإصابة التى تعرضوا لها فى المباريات السابقة.

كما يغيب عن قائمة الزمالك أمام أسوان محمد عبد الغنى للإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى عن قائمة مواجهة الزمالك مع فريق أسوان في الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز والتي تقام مساء غد الخميس على استاد القاهرة.

وضمت القائمة اللاعبين: 

محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمي

محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - احمد عيد - محمد عبد الشافي - إسلام جابر في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو- يوسف أوباما - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - كريم بامبو في خط الوسط 

مصطفي محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.
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