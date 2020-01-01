AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حد شاف جوزي..استشاري صحة نفسية: جروبات الفتيات على فيسبوك قنابل موقوتة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:30 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
حذر الدكتور محمد هاني استشارى الصحة النفسية الرجال والسيدات تحديدا من انتشار جروبات السوشيال ميديا على فيسبوك .

وقال "هاني " من خلال استضافته فى موقع صدى البلد الأخباري ،إن هناك حالة من اللاوعي أصابت عددا كبيرا من السيدات بنشر بعض الخصوصيات والعلاقات الشخصية بينهن وبين ازوجهن بهدف اخذ الاستشارة ،وهذا خطأ كبير.

وأكد على ارتفاع نسبة الطلاق بسبب السوشيال ميديا.

وقدم بعض النصائح للأزواج والزوجات ،يمكنك مشاهدتها من خلال الفيديو التالي ... 

يذكر أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، دشنوا جروب باسم " حد شاف جوزي" ، للبحث وراء الرجال المتزوجين من خلال نشر صورتهم على الجروب.

وانضمت نسبة كبيرة من النساء لجروب " حد شاف جوزي"، البعض منهن بدأ بالمشاركة بالفعل ونشر صور أزواجهن للبحث وراءهم وما إن كن يتعرضن للخيانة أم لا.

واكتفت بعض المشاركات الأخريات في جروب " حد شاف جوزي" بالمشاهدة فقط، ولم يشاركن في فكرة نشر صور الأزواج والبحث وراءهم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كي لا تندم | طبيب نفسي يحذر من مخاطر استخدام السوشيال ميديا .. هكذا

ليس الشتاء.. مرض شائع وراء برودة الأطراف.. اكتشف الأسباب والعلاج

حد شاف جوزي .. جروب يثير موجة غضب على السوشيال ميديا

تفكيرها رجعي.. المفتي السابق يحذر من جروبات على فيسبوك تدمر الأسرة

علي جمعة يحذر من جروبات على فيسبوك.. مجموعة حد شاف جوزي حرام لهذا السبب | العلاقات الاجتماعية تبنى على الثقة

فيديوجراف| علي جمعة يهاجم جروب محدش شاف زوجي

ترشيحاتنا

تحرش جنسي وابتزاز | شاهد كوارث جروب حد شاف جوزي.. فيديو

بـ حضن رومانسي | زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار

إسرائيل تبدأ تصدير الغاز إلى دولة عربية| تفاصيل

توافد ممثلي عمومية اتحاد الكرة إلى اجتماع مرتضى منصور بالزمالك

طلب عاجل لـ كارتيرون من إدارة الزمالك.. تعرف عليه

أول نزيف على الأسفلت في 2020.. سقوط سيارة من أعلى كوبري الفنجري ومصرع 3 أشخاص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد

رئيس بني عبيد: مرتضى منصور رجل الساعة ولجنة الجبلاية غير شرعية.. صور