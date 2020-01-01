حد شاف جوزي..استشاري صحة نفسية: جروبات الفتيات على فيسبوك قنابل موقوتة



وقال "هاني " من خلال استضافته فى موقع صدى البلد الأخباري ،إن هناك حالة من اللاوعي أصابت عددا كبيرا من السيدات بنشر بعض الخصوصيات والعلاقات الشخصية بينهن وبين ازوجهن بهدف اخذ الاستشارة ،وهذا خطأ كبير.



وأكد على ارتفاع نسبة الطلاق بسبب السوشيال ميديا.



وقدم بعض النصائح للأزواج والزوجات ،يمكنك مشاهدتها من خلال الفيديو التالي ...



يذكر أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، دشنوا جروب باسم " حد شاف جوزي" ، للبحث وراء الرجال المتزوجين من خلال نشر صورتهم على الجروب.



وانضمت نسبة كبيرة من النساء لجروب " حد شاف جوزي"، البعض منهن بدأ بالمشاركة بالفعل ونشر صور أزواجهن للبحث وراءهم وما إن كن يتعرضن للخيانة أم لا.



واكتفت بعض المشاركات الأخريات في جروب " حد شاف جوزي" بالمشاهدة فقط، ولم يشاركن في فكرة نشر صور الأزواج والبحث وراءهم.







حذر الدكتور محمد هاني استشارى الصحة النفسية الرجال والسيدات تحديدا من انتشار جروبات السوشيال ميديا على فيسبوك .