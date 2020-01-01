وكيل أوقاف المنيا: مشاركة المسيحيين فرحتهم بالأعياد وتقديم التهاني لنشر سماحة الإسلام

أكد فضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا على ضرورة مشاركة الاخوة المسيحيين فرحتهم بمناسبة اعياد الميلاد وتقديم التهاني لهم لنُثبت للجميع أننا معًا من أجل وطن واحد ولنشر سماحة الإسلام وعظمته وإعلاء القيم وروح المواطنة وقبول الآخر .



جاء ذلك فى اجتماعه بمديري الإدارات الفرعية وبحضور فضيلة الشيخ حسانين عبد الحكم مدير عام الدعوة وشدد سلامه على بذل قصارى الجهد فى المرحلة القادمة بما يخدم المجتمع ويبرز دور الأوقاف دعويًا وتثقيفيًا ومجتمعيًا من خلال المشاركة المجتمعية والعمل الميداني والمتابعة على أرض الواقع وهذا ما يتطلبه الواقع العملى من الجميع.



والتأكيد على تنفيذ ما سبق التوجيه إليه بشأن حصر الملحقات وتقنين أوضاعها والحفاظ على ملحقات المساجد وترشيد الكهرباء والمياه وتشجيع العمل بالجهود الذاتية فى إطار اللوائح والقوانين بما يُعزز دور المشاركة المجتمعية فى الحفاظ على المال العام وتنمية الموارد الذاتية للأوقاف بما يعود بالنفع العام لجميع أبناء الوطن ويُبرز دور الأوقاف .



كما طالب الائمه بمتابعة الخطب والدروس والقوافل والتأكد من الأداء الفعلى وإلتزام الجميع بالموضوع والوقت وعدم تعطيل الشعائر وإتخاذ كافة الإجراءات حال وجود مخالفة وفق التعليمات واللوائح والقوانين والمنشورات المنظمة لهذا العمل وتتحمل كل إدارة مسئوليتها عند مخالفة الإمام أو خطيب المكافأة للتعليمات لأن ذلك يترتب عليه إهدار المال العام وتهديد بعدم الإستقرار وزعزعة الأمن .



إضافة الى متابعة المدارس القرآنية والمدارس العلمية وفصول محو الأمية وكافة الأنشطة بالمساجد والملحقات والتأكد من الإلتزام بالتعليمات وإتخاذ كافة الإجراءات حال وجود ايه مخالفة .



كما شدد وكيل وزارة الأوقاف على التوسع فى فتح فصول محو الأميه والأنشطة الثقافية والدعوية وتكثيف العمل بالقرى بكل الإدارات مع الاهتمام بتكثيف الأنشطة بالقرى المستهدفة والتنسيق مع باقى المؤسسات فى أداء هذه الأنشطة والعمل المجتمعى وتأكيد كل ذلك بالصور على أرض الواقع لرفعها إلى الوزارة للتأكد من إقامتها على أرض الواقع .



والتأكيد على وجود السجلات المالية الخاصة بالمساجد الحكومية والأهلية والزوايا الحكومية والأهلية والمقارئ والأنشطة الثقافية ومطابقتها للواقع .



