لتفويض السيسي.. بكري يدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع بـ ليبيا

‎دعا النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إلى عقد جلسة طارئة للمجلس، لبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية، واتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري.





وأوضح "بكري" أن الغرض من الجلسة الطارئة، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاتخاذ ما يلزم في شأن حماية الأمن القومي المصري، إزاء ما يحدث من تدخلات تركية على الأراضي الليبية.





وأكد "بكري"، أن إرسال قوات تركية للأراضي الليبية الهدف منه دعم الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.



