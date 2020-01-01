محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود .. صور

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بتفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود قبل أعمال تطويره بتكلفة قدرها 6 ملايين جنيه ووضعه على الخريطة السياحية ليكون عنصر جذب للسائحين للمحافظة.





حيث تتضمن أعمال التطوير (رصف وتمهيد الشارع بالإنترلوك – إنشاء بلدورات وأرصفة – دهان الواجهات – أعمال إنارة – تطوير الميدان) ، مكلفًا رئيس المدينة بسرعة إنهاء الإجراءات مع الجهات المعنية والبدء فى تنفيذ الأعمال.





وخلال الجولة؛ قام محافظ الغربية بزيارة كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب التى مكثت بها العائلة المقدسة 17 يوماً، حيث قدم التهنئة لراعى الكنيسة بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد ، كما تفقد محتويات الكنيسة من أيقونات أثرية وبئر المياه والماجور المقدس والمكتبة.





وخلال الزيارة؛ أكد محافظ الغربية أن المحبة والاخوة سمة المصريين على مر العصور.



