AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يعرض صورا نادرة لـ أول فريق لـ النادي الأهلي .. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:36 م
الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي
Advertisements
البهى عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسى، صورا نادرة لـ أول فريق للنادي الأهلى والذى كان يشارك في الدوري موسم 1947-1948.

أضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه المباراة كان يشارك فيها اللاعب محمد اسماعيل والد الكابتن حسن حمدي.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، ترك الاهلى وهو متفوق على ريال مدريد.

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن حسن حمدي كان على علاقة قوية باللاعبين والمدربين والجمهور.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، ظل فى النادى الأهلى لمدة 55 سنة و قدم أشياء كثيرة لجريدة الأهرام.

وكشف الإعلامى أحمد موسي أن حسن حمدي كان يجمع بين الهرمين، جريدة الأهرام والنادى الأهلى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: حسن حمدي ضيف على مسئوليتي.. الأربعاء.. فيديو

حسن حمدي في ضيافة أحمد موسى «على مسئوليتي» عبر صدى البلد.. اليوم

أحمد موسى: أكثر من نصف بطولات الأهلي القارية في عهد حسن حمدي.. فيديو

الدقيقة الأخيرة.. أحمد موسى يتذكر لحظة مهمة للأهلي قبل الوصول لكأس العالم للأندية

أحمد موسي يعرض صورة نادرة لوالد حسن حمدي ضمن فريق الأهلي.. فيديو

ترشيحاتنا

ندم وبكاء أدمن جروب «حد شاف جوزي» على الهواء لهذا السبب| شاهد

إسرائيل تبدأ تصدير الغاز إلى دولة عربية| تفاصيل

هل يشارك كهربا مع الأهلى أمام نادي مصر ..اتحاد الكرة يجيب

أمطار غزيرة ورياح شديدة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس فى مصر من الخميس إلى السبت

أزمة جديدة تؤخر قيد كهربا بقائمة النادي الأهلي | تفاصيل

بعد تصدره مؤشر البحث جوجل.. تعرف على القصة الكاملة لـ أزمة بهاء سلطان والمنتج نصر محروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس مهروسة بالبيض مع سلطة التونة

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد