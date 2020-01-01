أحمد موسى يعرض صورا نادرة لـ أول فريق لـ النادي الأهلي .. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، صورا نادرة لـ أول فريق للنادي الأهلى والذى كان يشارك في الدوري موسم 1947-1948.



أضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه المباراة كان يشارك فيها اللاعب محمد اسماعيل والد الكابتن حسن حمدي.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، ترك الاهلى وهو متفوق على ريال مدريد.



ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن حسن حمدي كان على علاقة قوية باللاعبين والمدربين والجمهور.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، ظل فى النادى الأهلى لمدة 55 سنة و قدم أشياء كثيرة لجريدة الأهرام.



وكشف الإعلامى أحمد موسي أن حسن حمدي كان يجمع بين الهرمين، جريدة الأهرام والنادى الأهلى.