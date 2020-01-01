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فن

جنات تطرح تتر مسلسل بخط الأيد بالاشتراك مع وليد سعد.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:49 م
جنات
جنات
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آيه عاطف
طرحت الفنانة جنات، أغنية "بطلة حدوتك" تتر مسلسل بخط الأيد، بالاشتراك مع المطرب والملحن وليد سعد، وهي الاغنية الدعائية للعمل.

أغنية "بطلة حدوتك" كلمات الشاعر تامر حسين، والحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي وليد شراقى.

وفي نفس السياق، تعمل جنات على الانتهاء اغاني البومها الجديد، وانتهت من تسجيل أغلب الأغاني به، تمهيدًا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

بينما تتعاون جنات، مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أدهم والهامي دهيمة، وخالد فتوح، وغيرهم.

 
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