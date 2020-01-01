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محافظات

لليوم الثالث.. حملة مكبرة لإزالة التعديات بحوض 1000 ببحيرة مريوط في الإسكندرية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:23 م
حملة مكبرة لازالة
حملة مكبرة لازالة التعديات
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أحمد عبد العزيز
قاد اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد للمحافظة بالتنسيق مع أجهزة الأمن، حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات من أكشاك ومشاتل مخالفة بحوض الـ 1000 ببحيرة مريوط بنطاق حي وسط.

وذلك بحضور اللواء عبد الفتاح إبراهيم، نائب مدير أمن الإسكندرية والعميد فادي نيكولا، رئيس حي وسط، وجميع الجهات التنفيذية المعنية. 

وشدّد السكرتير المساعد على جميع الجهات بتنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة وحزم لردع المخالفين، ومنع التعدي على أراضي الدولة، مؤكدًا على ضرورة التواجد على أرض الواقع لحين الانتهاء من تنفيذ الإزالة، ومتابعة عدم عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي التي تم استردادها. 

وأكد السكرتير المساعد إن جميع أجهزة المحافظة حريصة على إزالة كافة التعديات على بحيرة مريوط وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر".

وأشار إلى أن اللواء محمد الشريف كلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واستعادة كل شبر من البحيرة للبدء في تطويرها لتعود الي سابق عهدها.
لليوم الثالث.. حملة مكبرة لإزالة التعديات بحوض 1000 ببحيرة مريوط في الإسكندرية
لليوم الثالث.. حملة مكبرة لإزالة التعديات بحوض 1000 ببحيرة مريوط في الإسكندرية
لليوم الثالث.. حملة مكبرة لإزالة التعديات بحوض 1000 ببحيرة مريوط في الإسكندرية
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