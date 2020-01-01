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رياضة

عاجل | اتحاد الكرة يبرئ الزمالك ويصدم الأهلي فى ملف قيد كهربا .. تفاصيل

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:18 م
كهربا
كهربا
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يسرى غازى
أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن نادي الزمالك لم يقم مسئولوه بالاستعلام عن محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي الجديد عبر السيستم.

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي، أعلن عن قيام أحد أندية الدوري الممتاز بالاستعلام عن كهربا رغبة فى تعطيل قيده لمدة 15 يوما بقائمة النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوى.

قال المصدر ذاته إن استعلام الزمالك عن اللاعب يتم وفق آلية وليس بطريقة ارتجالية حيث يتم تقديم استمارة قيد من جانب القلعة البيضاء والإطلاع عليها وفى حال عدم صحتها يتم رفضها من قبل السيستم.

لفت إلى أن الجبلاية قامت بمخاطبة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم من أجل إرسال نادي أفيش بطاقة كهربا الدولية تمهيدا لقيده فى انتقالات يناير الجارية بصفوف القلعة الحمراء خلال قادم الساعات.

يذكر أن فريق الأهلي تغلب على مصر المقاصة بثنائية نظيفة ويواصل صدارته لترتيب جدول الدورى المحلي برصيد 27 نقطة.
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