بفستان ملفت.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في الاحتفال بـ رأس السنة

نشرت الفنانة نيرمين الفقى صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، خلال الاحتفال برأس السنة برفقة مجموعة من أصدقائها.









وخطفت نيرمين الفقى الأنظار كعادتها بإطلالة أنيقة و ملفتة، حيث ارتدت فستاناً جمع بين اللون الذهبى والأسود، واتسم فستان نيرمين الفقى بصيحة الكتف الواحد التى تتصدر أحدث صيحات الموضة.





وأختارت نيرمين الفقى مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها.



