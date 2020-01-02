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منوعات

انتقام غريب.. شاب يتخلص من سيارة مرسيدس G63 بإلقائها من الطائرة

الخميس 02/يناير/2020 - 01:17 ص
مرسيدس بنز
مرسيدس بنز
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عزة عاطف
عندما يتوقف هاتفك فجأة دون سبب أو يحدث به عطل ما فإنك تود لو تضرب به الحائط، لكن ماذا لو فعلت سيارتك نفس الشيء! هذا كان مبررًا كافيًا لإلقاء سيارة مرسيدس بنز AMG G63 من ارتفاع شاهق.

في مقطع فيديو صادم، أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعية قام ناشط روسي على موقع يوتيوب بنشر طريقة تخلصه من سيارته المرسيدس بنز G63 الفخمة، وذلك بإلقائها من طائرة على ارتفاع 300 متر.

يقول «إيجور موروز» إن السيارة ذات الدفع الرباعي من مرسيدس "أحبطت آماله!" ولم تكن كما توقعها رغم سعرها البالغ 180 ألف يورو، وقد اشتراها منذ عامين بـ200 ألف دولار "دون أي تخفيض" على حد قوله.

وعندما لم يجد الميزات التي توقعها من السيارة قرر "الانتقام منها"، يقول إنه فكر أكثر من شهرين في عدة طرق للتخلص منها بطريقة "تشفي غليله"، وتوصل إلى هذه الطريقة الغريبة.

قبل أن يربطها بحبال في الطائرة قرر إهلاك السيارة بـ"التفحيط" وسط الجليد على سرعة عالية جدًا، ثم بعد ذلك رفعت الطائرة السيارة 300 متر قبل أن تلقيها على الجليد، بينما كان إيجور في قمة سعادته.

وقال إنه اضطر منذ شرائها إلى دفع أموال الصيانة "من جيبه" دون أي دعم من الوكيل، وقد اصطدمت السيارة التي تزن 2.5 طن بقوة بالأرض وتم تدميرها، حيث كلفته تلك العملية ما يبلغ 3600 يورو.

أثار مقطع الفيديو غضب كثيرين، منتقدين فعلته الغريبة، لكنه رد عليهم خلال الفيديو، قائلًا "إذا كنتم لا تستطيعون الحصول على تلك السيارة فاعملوا بكد، وإذا كنتم لا تتحملون رؤية هذا فلا تشاهدوا الفيديو، إنني أفعل ما أريد!".
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انتقام غريب.. شاب يتخلص من سيارة مرسيدس G63 بإلقائها من الطائرة

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